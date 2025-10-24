DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,44 +1,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin96.025 +1,4%Euro1,1610 -0,1%Öl65,70 -0,4%Gold4.092 -0,8%
EUREX/Renten-Futures wenig verändert

24.10.25 08:36 Uhr

DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich deutschen Renten-Futures am Freitagvormittag nach dem Rückgang vom Vortag. Mit den US-Verbraucherpreisen stehen am Nachmittag wichtige Daten auf dem Programm. Es sind wegen des Shutdowns in den USA die einzigen offiziellen US-Daten, die der Fed vor ihrer Zinsentscheidung in der kommenden Woche zur Verfügung stehen.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 5 Ticks auf 129,95 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,96 Prozent und das Tagestief bei 129,82 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.160 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 26 Ticks auf 117,32 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Tick auf 118,52 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 02:37 ET (06:37 GMT)