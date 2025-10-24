EUREX/Renten-Futures wenig verändert

DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich deutschen Renten-Futures am Freitagvormittag nach dem Rückgang vom Vortag. Mit den US-Verbraucherpreisen stehen am Nachmittag wichtige Daten auf dem Programm. Es sind wegen des Shutdowns in den USA die einzigen offiziellen US-Daten, die der Fed vor ihrer Zinsentscheidung in der kommenden Woche zur Verfügung stehen.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 5 Ticks auf 129,95 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,96 Prozent und das Tagestief bei 129,82 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.160 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 26 Ticks auf 117,32 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Tick auf 118,52 Prozent.

October 24, 2025 02:37 ET (06:37 GMT)