Nach den kleinen Gewinnen im Donnerstagshandel, dürfte es wohl auch zum Start in den Freitag leicht aufwärts gehen. Der DAX dürfte damit seine kleinen Wochengewinne etwas ausbauen.

In ersten vorbörslichen Indikationen zeigt sich der DAX am Freitag zeitweise 0,2 Prozent höher bei 24.265 Punkten.

Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex um 0,23 Prozent höher bei 24.207,79 Stellen geschlossen. Auch zum Wochenausklang gilt es nun weiterhin, die runde 24.000-Punkte-Marke zu verteidigen. Auf Wochensicht liegt das deutsche Börsenbarometer aktuell gut anderthalb Prozent im Plus.

Keine weiteren Rekorde in Sicht

Erst am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

US-Handelsabkommen im Blick

An der Wall Street wurde der Rückschlag vom Mittwoch in den wichtigsten US-Indizes am Donnerstag wieder ausgemerzt. Auch an Asiens Börsen dominierten am Morgen die Gewinner. US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst im Weißen Haus erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.

Die Handelsgespräche mit Kanada erklärte Trump indes für beendet. Als Grund nannte der Republikaner auf der Plattform Truth Social eine angeblich irreführende kanadische Werbekampagne gegen Zölle. Trump warf Kanada ein "ungeheuerliches Verhalten" vor. Er unterstellte auch, dass das Land damit Richter, die sich mit Zöllen befassen, beeinflussen wolle.

