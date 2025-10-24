DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,78 -4,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.734 +1,0%Euro1,1607 -0,1%Öl65,79 -0,3%Gold4.112 -0,4%
Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Intel überrascht mit starken Zahlen -- HENSOLDT schraubt Erwartungen hoch
HENSOLDT-Aktie legt zu: HENSOLDT schraubt Erwartungen nach oben - Book-to-Bill-Verhältnis und Marge im Blick
Freundlicher Wochenausklang erwartet: DAX dürfte Freitagshandel im Plus beginnen
DAX aktuell

Freundlicher Wochenausklang erwartet: DAX dürfte Freitagshandel im Plus beginnen

24.10.25 07:22 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an Börse Frankfurt - DAX freundlich erwartet - Wohl kleiner Wochengewinn | finanzen.net

Nach den kleinen Gewinnen im Donnerstagshandel, dürfte es wohl auch zum Start in den Freitag leicht aufwärts gehen. Der DAX dürfte damit seine kleinen Wochengewinne etwas ausbauen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.207,8 PKT 56,7 PKT 0,23%
Charts|News|Analysen

In ersten vorbörslichen Indikationen zeigt sich der DAX am Freitag zeitweise 0,2 Prozent höher bei 24.265 Punkten.
Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex um 0,23 Prozent höher bei 24.207,79 Stellen geschlossen. Auch zum Wochenausklang gilt es nun weiterhin, die runde 24.000-Punkte-Marke zu verteidigen. Auf Wochensicht liegt das deutsche Börsenbarometer aktuell gut anderthalb Prozent im Plus.

Wer­bung

Keine weiteren Rekorde in Sicht

Erst am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

US-Handelsabkommen im Blick

An der Wall Street wurde der Rückschlag vom Mittwoch in den wichtigsten US-Indizes am Donnerstag wieder ausgemerzt. Auch an Asiens Börsen dominierten am Morgen die Gewinner. US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst im Weißen Haus erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.

Die Handelsgespräche mit Kanada erklärte Trump indes für beendet. Als Grund nannte der Republikaner auf der Plattform Truth Social eine angeblich irreführende kanadische Werbekampagne gegen Zölle. Trump warf Kanada ein "ungeheuerliches Verhalten" vor. Er unterstellte auch, dass das Land damit Richter, die sich mit Zöllen befassen, beeinflussen wolle.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

