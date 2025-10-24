DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,44 +1,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin96.025 +1,4%Euro1,1610 -0,1%Öl65,70 -0,4%Gold4.092 -0,8%
Geschäfte laufen gut

SAFRAN-Aktie: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an

24.10.25 08:24 Uhr
Triebwerks-Boom: SAFRAN fliegt von Rekord zu Rekord! | finanzen.net

Für große Hersteller von Flugzeug-Triebwerken laufen die Geschäfte besser als gedacht.

Nach GE Aerospace, der Pratt-&-Whitney-Mutter Raytheon Technologies und dem deutschen Hersteller MTU Aero Engines hob der französische Anbieter SAFRAN seine Erwartungen für das laufende Jahr am Freitag schon zum dritten Mal an. Dazu trug ein Rekordabsatz seiner Leap-Triebwerke bei, die bei der Boeing 737 Max und der Airbus SE-Modellfamilie A320neo zum Einsatz kommen. Dies ist auch ein gutes Zeichen für die Flugzeughersteller.

Der bereinigte operative Gewinn soll 2025 nun 5,1 bis 5,2 Milliarden Euro erreichen, wie das Unternehmen am Freitag in Paris mitteilte. Das sind jeweils 100 Millionen mehr als bisher angepeilt. Auch für den Barmittelzufluss wird SAFRAN-Chef Olivier Andriès optimistischer. Der Umsatz soll zudem auf vergleichbarer Basis nun um 11 bis 13 Prozent wachsen, was etwa dem "niedrigen zweistelligen Zehnerprozentsatz" der bisherigen Prognose entspricht. In den Zahlen sind die im Juli übernommenen Geschäftsteile der RTX-Tochter Collins noch nicht enthalten.

Unterdessen will die SAFRAN-Führung im laufenden Jahr nun über 20 Prozent mehr Leap-Triebwerke ausliefern als 2024. Bisher hatte sie 15 bis 20 Prozent mehr angepeilt. Im dritten Quartal lieferte SAFRAN511 Leap-Triebwerke aus, 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Der bereinigte Umsatz stieg um 18 Prozent auf 7,85 Milliarden Euro. Mit Blick auf die ersten neun Monate liegt das Plus bei knapp 15 Prozent. Analyst Adrien Rabier von Bernstein Research sprach in einer ersten Reaktion von einer überraschend starken Geschäftsentwicklung.

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

