DAX 24.126 +1,2%ESt50 5.653 +0,8%MSCI World 4.308 +0,3%Top 10 Crypto 15,22 +2,4%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.320 +2,3%Euro 1,1655 -0,1%Öl 60,91 -0,7%Gold 4.315 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Amazon-Aktie etwas höher: Störung legt Websites und Apps lahm Amazon-Aktie etwas höher: Störung legt Websites und Apps lahm
Airbus SE-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Hold-Bewertung bekannt Airbus SE-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Hold-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Amazon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Amazon Aktien-Sparplan
183,32 EUR +0,54 EUR +0,30 %
STU
213,53 USD -0,91 USD -0,42 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,95 Bio. EUR

KGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 906866

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0231351067

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMZN

Jefferies & Company Inc.

Amazon Buy

14:36 Uhr
Amazon Buy
Aktie in diesem Artikel
Amazon
183,32 EUR 0,54 EUR 0,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Die Stimmung gegenüber der Aktie sei innerhalb der Internet- und Hyperscaler-Branche am schlechtesten, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die seit Jahresbeginn schwache Kursentwicklung im Vergleich zu Microsoft, Meta und Alphabet sei auf die fehlende Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) sowie bei der Cloud-Sparte AWS und im Einzelhandelsbereich sowie die Stagnation bei der Verwendung des Überschusskapitals zurückzuführen. Alle diese Probleme könne Amazon aber schon kurzfristig angehen, und die Bewertung sei attraktiv./gl/ajx

/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 213,04		 Abst. Kursziel*:
24,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 213,53		 Abst. Kursziel aktuell:
24,10%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 256,57

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

11.09.25 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.25 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.25 Amazon Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Amazon

dpa-afx Ausfall Amazon-Aktie etwas höher: Störung legt Websites und Apps lahm Amazon-Aktie etwas höher: Störung legt Websites und Apps lahm
UBS Amazon.com – GD200 unterboten
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Diese Ratschläge hat Investment-Legende Peter Lynch für Anleger
finanzen.net NYSE-Handel: Dow Jones klettert zum Handelsende
finanzen.net Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Freitagabend auf rotes Terrain
finanzen.net Börse New York: Dow Jones am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Amazon Aktie News: Amazon verliert am Freitagnachmittag
Cointelegraph Amazon AWS outage knocks Coinbase mobile app offline, Robinhood disrupted
FOX Business Well-known internet sites hit by Amazon Web Services outage
New York Times What Is Amazon Web Services?
EN, TheGuardian Amazon Web Services outage hitting platforms around world ‘showing signs of recovery’
New York Times Amazon, Snapchat, Roblox and Venmo Are Down: A Partial List of the Sites Affected by Outages
Deutsche Welle Outage at Amazon cloud service unit causes major disruption
New York Times Websites Including Amazon, Coinbase and Roblox Report Outages After AWS Disruption
Financial Times Amazon’s cloud business hit by widespread outage
RSS Feed
Amazon zu myNews hinzufügen