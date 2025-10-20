Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Amazon am Nachmittag zu

Blick auf Amazon-Kurs

Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 214,62 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 214,62 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 215,01 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 213,88 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.623.801 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,51 USD an. Gewinne von 13,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 161,56 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 257,63 USD für die Amazon-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,68 USD gegenüber 1,26 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 167,70 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 147,98 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Amazon möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

