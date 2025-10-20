Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Montagabend im Plus

Kurs der Amazon

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Amazon. Zuletzt konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 215,75 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 215,75 USD. Die Amazon-Aktie legte bis auf 216,05 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 213,88 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 4.443.738 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 242,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 11,03 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 25,12 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 257,63 USD für die Amazon-Aktie aus.

Amazon gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,26 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 167,70 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 147,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Amazon wird am 30.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2025 6,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

