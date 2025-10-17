DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.299 +0,2%Top 10 Crypto14,69 -1,6%Nas22.690 +0,6%Bitcoin91.192 -1,3%Euro1,1670 -0,2%Öl61,33 +0,5%Gold4.226 -2,3%
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Amazon am Freitagabend auf rotes Terrain

17.10.25 20:23 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Amazon am Freitagabend auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 213,20 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
182,66 EUR -0,34 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 213,20 USD. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 211,05 USD. Bei 214,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 6.725.927 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,51 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (161,56 USD). Abschläge von 24,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,63 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,26 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 167,70 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 147,98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 6,68 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen