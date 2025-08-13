UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon anlässlich der Expansion des Online-Händlers in den US-Lebensmittelhandel auf "Buy" mit einem Kursziel von 271 US-Dollar belassen. Damit sinke die Einstiegshürde für Prime- und Nicht-Prime-Nutzer beim Kauf von Lebensmitteln bei Amazon, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Wettbewerbsintensität in der Branche werde erhöht./rob/la/bek

