Danone Aktie

Marktkap. 46,81 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
UBS AG

Danone Buy

13:11 Uhr
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
75,64 EUR 0,16 EUR 0,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Das vergleichbare Umsatzwachstum des Nahrungsmittelkonzerns dürfte sich auf 4,5 Prozent belaufen, schrieb Guillaume Delmas in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Prognose liege etwas über der Konsensschätzung von 4,3 Prozent und entspräche einer leichten Wachstumsbeschleunigung im Vergleich zum zweiten Jahresviertel./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Buy

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
76,06 €		 Abst. Kursziel*:
2,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,12%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

