Danone Aktie
Marktkap. 46,81 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Das vergleichbare Umsatzwachstum des Nahrungsmittelkonzerns dürfte sich auf 4,5 Prozent belaufen, schrieb Guillaume Delmas in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Prognose liege etwas über der Konsensschätzung von 4,3 Prozent und entspräche einer leichten Wachstumsbeschleunigung im Vergleich zum zweiten Jahresviertel./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Danone Buy
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
76,06 €
|Abst. Kursziel*:
2,55%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
75,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,12%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|13:11
|Danone Buy
|UBS AG
|11:51
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|08:26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
