DAX 24.623 +0,1%ESt50 5.632 +0,1%MSCI World 4.334 -0,1%Top 10 Crypto 16,81 +1,6%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.949 -0,3%Euro 1,1581 +0,1%Öl 64,81 -0,6%Gold 3.991 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW, BP, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

Kaufen
Verkaufen
63,06 EUR -0,26 EUR -0,41 %
STU
58,60 CHF -0,26 CHF -0,44 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 115,46 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 919730

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012221716

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ABLZF

Deutsche Bank AG

ABB (Asea Brown Boveri) Sell

10:51 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Sell
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
63,06 EUR -0,26 EUR -0,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 47 auf 49 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Kapitalgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy, Prysmian, Alstom, und Sandvik. Auch Kion und Schneider Electric sieht er weiterhin positiv./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
49,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
58,60 CHF		 Abst. Kursziel*:
-16,38%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
58,60 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,38%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

10:51 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
09.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
08.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

finanzen.net Rentables ABB (Asea Brown Boveri)-Investment? SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor einem Jahr abgeworfen SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SMI notiert zum Start im Minus
finanzen.net SIX-Handel SMI zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: So steht der SMI am Nachmittag
finanzen.net Schwacher Handel: SMI verbucht am Mittag Verluste
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SMI beginnt Handel in der Verlustzone
finanzen.net Aufschläge in Zürich: SMI zum Handelsende fester
finanzen.net SMI aktuell: SMI nachmittags in der Gewinnzone
finanzen.net Gewinne in Zürich: So steht der SLI nachmittags
Benzinga Tokyo-Listed SoftBank Shares Climb 13% After ABB Robotics Deal Boosts Outlook
Benzinga Softbank Buys ABB Robotics In $5.4 Billion Deal To Boost AI Play
EQS Group ABB to divest Robotics division to SoftBank Group
Benzinga Recent Filing Shows That Rep. Adam Smith Sold Over $18K Worth of ABB Stock
Zacks ABB vs. Rockwell: Which Industrial Automation Stock has Better Prospects?
EQS Group Q2 2025 results
Zacks ABB Stock Trades Near 52-Week High: Should You Buy Now or Wait?
EQS Group ABB among TIME&#8217;s World&#8217;s Most Sustainable Companies
RSS Feed
ABB (Asea Brown Boveri) zu myNews hinzufügen