ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 115,46 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 47 auf 49 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Kapitalgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy, Prysmian, Alstom, und Sandvik. Auch Kion und Schneider Electric sieht er weiterhin positiv./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
49,00 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
58,60 CHF
|Abst. Kursziel*:
-16,38%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
58,60 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,38%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,25 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|10:51
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:51
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|09.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.