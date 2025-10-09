DAX 24.558 -0,2%ESt50 5.621 -0,1%MSCI World 4.332 -0,1%Top 10 Crypto 16,82 +1,7%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.833 -0,4%Euro 1,1583 +0,1%Öl 64,53 -1,1%Gold 4.000 +0,6%
Danone Aktie

75,82 EUR +0,34 EUR +0,45 %
76,06 EUR +0,82 EUR +1,09 %
Marktkap. 46,81 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 70 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Tom Sykes schraubte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2025 und 2026 etwas nach oben. Bei Danone laufe es gut, der Lebensmittelkonzern verfüge über etliche Wachstumsmöglichkeiten. Sorgen mache ihm aber, dass das Wachstum bei Proteinprodukten und im chinesischen Babynahrungsgeschäft den Höhepunkt erreicht habe, beziehungsweise binnen 6 Monaten erreichen werde. Auch mit Blick auf das US-Geschäft könnte der Aktienkurs etwas zurückkommen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Hold

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
76,06 €		 Abst. Kursziel*:
-2,71%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
75,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,40%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

11:51 Danone Hold Deutsche Bank AG
08:26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
16.09.25 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

