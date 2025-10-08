DAX 24.596 -0,1%ESt50 5.626 +0,0%MSCI World 4.333 -0,1%Top 10 Crypto 16,87 +2,0%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 105.202 -0,1%Euro 1,1560 -0,1%Öl 64,35 -1,4%Gold 3.989 +0,3%
Delivery Hero Aktie

24,87 EUR +0,17 EUR +0,69 %
STU
Marktkap. 7,35 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4

ISIN DE000A2E4K43

Symbol DLVHF

Bernstein Research

Delivery Hero Outperform

13:11 Uhr
Delivery Hero Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Annick Maas passte ihr Bewertungsmodell für den Essenslieferanten in einer am Freitag vorliegenden Studie an jüngste Währungs-und Inflationsentwicklungen an. Bisher sei sie davon ausgegangen, dass das Asiengeschäft ohne Korea die Gewinnschwelle erreichen würde ? jetzt nicht mehr./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 14:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

