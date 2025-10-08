Delivery Hero Aktie
Marktkap. 7,35 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Annick Maas passte ihr Bewertungsmodell für den Essenslieferanten in einer am Freitag vorliegenden Studie an jüngste Währungs-und Inflationsentwicklungen an. Bisher sei sie davon ausgegangen, dass das Asiengeschäft ohne Korea die Gewinnschwelle erreichen würde ? jetzt nicht mehr./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 14:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
25,50 €
|Abst. Kursziel*:
56,86%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
24,87 €
|Abst. Kursziel aktuell:
60,84%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|13:11
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13:11
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13:11
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|04.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|08.11.24
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG