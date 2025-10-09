DAX 24.623 +0,1%ESt50 5.632 +0,1%MSCI World 4.334 -0,1%Top 10 Crypto 16,81 +1,6%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.949 -0,3%Euro 1,1581 +0,1%Öl 64,81 -0,6%Gold 3.991 +0,4%
Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW, BP, Rheinmetall & Co. im Fokus
Schneider Electric Aktie

Marktkap. 140,13 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
Deutsche Bank AG

Schneider Electric Buy

10:51 Uhr
Schneider Electric Buy
Schneider Electric S.A.
248,75 EUR -1,30 EUR -0,52%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Kapitalgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy, Prysmian, Alstom, und Sandvik. Auch Kion sowie Schneider - vor dem anstehenden Kapitalmarkttag - sieht er weiterhin positiv./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Schneider Electric S.A.

09.10.25 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
29.09.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
29.09.25 Schneider Electric Equal Weight Barclays Capital
29.09.25 Schneider Electric Buy UBS AG
mehr Analysen

