Zinsüberschuss

Bank of America-Aktie höher: Starker Aktienhandel sorgt für kräftigen Kursanstieg

14.01.26 13:35 Uhr
NYSE-Aktie Bank of America gewinnt: Gewinn-Sprung durch Zinsen und Trading | finanzen.net

Überraschend hohe Zinseinnahmen haben die Bank of America zum Jahresende angeschoben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of America Corp.
47,04 EUR 0,05 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vierten Quartal stieg der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 12 Prozent auf 7,6 Milliarden US-Dollar (6,5 Mrd Euro), wie das Institut am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Neben dem Zinsüberschuss wuchs auch der Aktienhandel stärker als von Analysten erwartet.

Wer­bung

Im Gesamtjahr belief sich der Nettogewinn auf 30,5 Milliarden Dollar, womit er rund 13 Prozent höher ausfiel als 2024. Bankchef Brian Moynihan gab sich mit Blick auf die US-Wirtschaft sowie die eigenen Geschäfte zuversichtlich: Trotz einer Reihe von Risiken erwarte er 2026 wirtschaftliches Wachstum.

Die Bank of America -Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 0,81 Prozent bei 54,98 US-Dollar.

/lew/err/jha/

CHARLOTTE (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Bank of America und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com, Supannee Hickman / Shutterstock.com

