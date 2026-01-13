Bank of America-Aktie höher: Starker Aktienhandel sorgt für kräftigen Kursanstieg
Überraschend hohe Zinseinnahmen haben die Bank of America zum Jahresende angeschoben.
Werte in diesem Artikel
Im vierten Quartal stieg der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 12 Prozent auf 7,6 Milliarden US-Dollar (6,5 Mrd Euro), wie das Institut am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Neben dem Zinsüberschuss wuchs auch der Aktienhandel stärker als von Analysten erwartet.
Im Gesamtjahr belief sich der Nettogewinn auf 30,5 Milliarden Dollar, womit er rund 13 Prozent höher ausfiel als 2024. Bankchef Brian Moynihan gab sich mit Blick auf die US-Wirtschaft sowie die eigenen Geschäfte zuversichtlich: Trotz einer Reihe von Risiken erwarte er 2026 wirtschaftliches Wachstum.
Die Bank of America -Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 0,81 Prozent bei 54,98 US-Dollar.
/lew/err/jha/
CHARLOTTE (dpa-AFX)
Übrigens: Bank of America und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bank of America
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bank of America
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Bank of America News
Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com, Supannee Hickman / Shutterstock.com