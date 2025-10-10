Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Freitagabend auf rotem Terrain

So bewegt sich Amazon

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,8 Prozent auf 219,09 USD.

Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 3,8 Prozent auf 219,09 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 217,63 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 226,08 USD. Zuletzt wechselten 10.481.014 Amazon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 242,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 10,69 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (161,56 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,63 USD an.

Am 31.07.2025 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,26 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 167,70 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 147,98 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,67 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

