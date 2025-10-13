DAX24.347 +0,4%Est505.566 +0,6%MSCI World4.239 ±0,0%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.271 ±-0,0%Euro1,1596 -0,2%Öl63,79 +2,7%Gold4.081 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Amazon 906866 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Ottobock BCK222
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump nach Zolldrohung mit Entspannungssignalen: DAX erholt -- HENSOLDT mit neuer Kooperation bei Drohnentechnologie -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL im Fokus
Top News
Ausblick: Johnson & Johnson gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Johnson & Johnson gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Diese Ratschläge hat Investment-Legende Peter Lynch für Anleger Diese Ratschläge hat Investment-Legende Peter Lynch für Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

Trump: Hamas darf sich 'für einige Zeit' wieder bewaffnen

13.10.25 12:47 Uhr

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat der islamistischen Hamas die Erlaubnis erteilt, sich vorübergehend erneut zu bewaffnen. Die Hamas versuche, nach Monaten des Kriegs wieder Ordnung herzustellen, sagte Trump auf der Reise in den Nahen Osten nach Angaben mitreisender Journalisten.

Wer­bung

"Sie haben offen darüber gesprochen, und wir haben ihnen für einen Zeitraum die Erlaubnis erteilt", sagte Trump demnach. "Sie müssen verstehen, sie haben vermutlich 60.000 Menschen verloren. Da gibt es viele Vergeltungsmaßnahmen." In Gaza wurden in zwei Jahren Krieg nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde 67.000 Menschen getötet.

Weitere Details zu der US-Zusage oder einen Zeitraum, wie lange die stark geschwächte Hamas sich danach wieder bewaffnen dürfte, nannte Trump nicht. "Wir lassen sie aufpassen, dass es keine großen Verbrechen geben wird", sagte Trump. In dem weitgehend zerstörten Gebiet könnten "viele schlimme Dinge passieren".

Die Frage ob, wann und an wen die Hamas ihre Waffen abgeben wird, ist einer der besonders strittigen Punkte im Konflikt mit Israel. Dessen Regierungschef Benjamin Netanjahu ist zu einem vollständigen israelischen Truppenabzug aus Gaza erst bei einer Entwaffnung der islamistischen Terrororganisation bereit. In den Verhandlungen darüber ist überraschend, dass Trump nun eine erneute Bewaffnung ins Spiel bringt.

Wer­bung

In Gaza ist seit einigen Tagen eine Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel in Kraft. Seitdem gibt es Berichte über Kämpfe zwischen Sicherheitskräften der Hamas und verfeindeten palästinensischen Clans. Dabei soll es auch Todesopfer gegeben haben./jot/DP/jha