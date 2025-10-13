DAX24.345 +0,4%Est505.566 +0,6%MSCI World4.239 ±0,0%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.271 ±-0,0%Euro1,1584 -0,3%Öl63,73 +2,6%Gold4.077 +1,5%
MARKT USA/Wall Street vor Erholungskurs

13.10.25 12:48 Uhr

Nach der heftigsten Talfahrt seit April zum Wochenschluss dürfte die Wall Street am Montag auf Erholungskurs gehen. Der Aktienterminmarkt suggeriert eine feste Handelseröffnung am Kassamarkt. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Freitag mit neuen Zolldrohungen von 100 Prozent auf Importe aus China die Börsen auf Talfahrt geschickt hatte, beruhigt er mit nun konzilianteren Tönen übers Wochenende die Anleger wieder etwas. "Ein Zoll von 130 Prozent auf China wären sehr schlechte Nachrichten für das globale Wachstum, aber wir gehen davon aus, dass es nicht zu diesem Szenario kommen wird. Und es sieht so aus, als ob es ein Missverständnis von der Trump-Seite gab und nachfolgende Klarstellungen der Chinesen zu den Exportbeschränkungen haben seine Haltung gemildert", erläutert Marktstratege Neil Wilson von Saxo Bank mit Blick auf die Exportrestriktionen bei Seltenen Erden durch chinesische Stellen. Diese hatten die Zolldrohungen durch Trump erst provoziert.

Ähnlich urteilt auch Goldman Sachs: Die Drohung Trumps gegen China ziele wahrscheinlich darauf ab, vor den möglichen bilateralen Gesprächen auf dem bevorstehenden APEC-Gipfel in diesem Monat einen Verhandlungshebel zu schaffen, urteilt das Haus. Der Volatilitätsindex, auch als "Angstbarometer" bekannt, sinkt wieder unter die Marke von 20 und deutet damit eine relativ geringe Volatilität an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2025 06:49 ET (10:49 GMT)