So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittag am Kryptomarkt

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Um 12:26 ist Bitcoin 115.137,82 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Mittag -0,05 Prozent niedriger als am Vortag (115.200,62 US-Dollar).

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 3,6 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 72,1 Prozent.

Zudem gibt Litecoin am Montagmittag nach. Um -0,02 Prozent auf 98,54 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 98,56 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Ethereum-Kurs um 0,08 Prozent auf 4.162,04 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4.158,87 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 0,62 Prozent auf 544,84 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 541,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem legt Ripple zu. Um 2,83 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 12:25 auf 2,604 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 2,532 US-Dollar wert war.

Derweil geht es für den Dash-Kurs bergauf. Dash steigt 0,92 Prozent auf 54,02 US-Dollar, nach 53,53 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird Monero bei 314,57 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 3,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (304,80 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 6,29 Prozent auf 5,452 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 5,129 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der IOTA-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,04 Prozent auf 0,1579 US-Dollar. Am Tag zuvor war IOTA 0,1547 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 12:24 zieht Cardano um 2,80 Prozent auf 0,7200 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,7005 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt Stellar am Montagmittag hinzu. Um 1,63 Prozent auf 0,3476 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Stellar-Kurs bei 0,3420 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:24 wurde ein Kurs von 0,0013 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0012 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:24 werden 0,0069 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.