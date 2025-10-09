DAX 24.558 -0,2%ESt50 5.621 -0,1%MSCI World 4.332 -0,1%Top 10 Crypto 16,82 +1,7%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.833 -0,4%Euro 1,1583 +0,1%Öl 64,53 -1,1%Gold 4.000 +0,6%
SoftBank-Aktie unter Druck: SoftBank verhandelt über Milliardenkredit - Arm-Aktien als Sicherheit
Verliert der OpenAI-Deal an Strahlkraft? Anleger nehmen bei der AMD-Aktie Gewinne mit
Ferrari Aktie

359,90 EUR +7,80 EUR +2,22 %
STU
414,29 USD -64,84 USD -13,53 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 74,58 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

Deutsche Bank AG

Ferrari Buy

11:46 Uhr
Ferrari N.V.
359,90 EUR 7,80 EUR 2,22%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ferrari von 520 auf 500 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie von ihm erwartet, habe der Sportwagenbauer den bis 2030 angestrebten Anteil von Elektrofahrzeugen halbiert, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die neuen mittelfristigen Unternehmensziele lägen rund 10 Prozent unter seinen Prognosen. Er hält den Ausblick allerdings für recht konservativ und betonte, dass Ferrari in der Vergangenheit die Ziele übertroffen habe. Zudem sollten die Investitionen den Höhepunkt erreicht haben und die Barmittelgenerierung sowie die Ausschüttungen robust bleiben./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com

Analysen zu Ferrari N.V.

11:46 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Ferrari Buy UBS AG
09.10.25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

dpa-afx E-Auto-Ziel zurückgeschraubt Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Ferrari auf 'Hold' - Ziel 420 Euro
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Druck auf Ferrari nach Mittelfristzielen - Auch Porsche schwach
Dow Jones Ferrari erhöht Jahresprognose und skizziert langfristige Ziele
dpa-afx ROUNDUP: Ferrari enttäuscht mit Mittelfristzielen - Aktie rutscht stark ab
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Ferrari brechen ein - Händler: Gewinnziele enttäuschen
Dow Jones Ferrari schraubt Elektroauto-Ziele zurück
finanzen.net Tesla-Aktie schon in Feierlaune: Tesla kündigt neues Produkt für 7. Oktober an
dpa-afx Ferrari-Aktie fällt: Misstöne nach Missachtung von Stallorder durch Hamilton
MotleyFool Why Ferrari Stock Crashed Today
Benzinga Helen of Troy, Ferrari, Apogee Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday&#39;s Pre-Market Session
Benzinga Ferrari Lifts 2025 Outlook While Betting Big On Electric Cars By 2030
Business Times Ferrari lifts the hood on EV tech in maiden electric car
Financial Times Ferrari halves EV targets as profit guidance disappoints
MotleyFool Ferrari: A Strong Contender in the Stock Market?
MotleyFool 2 Eye-Popping Graphs Showing Why Ferrari Is a Major Long-term Buy
Zacks Is Ferrari (RACE) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
