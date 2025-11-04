Ferrari Aktie
Marktkap. 60,54 Mrd. EURKGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Buy" belassen. Das in US-Dollar lautende Kursziel hob Analystin Zuzanna Pusz am Mittwoch von 529 auf 554 Dollar an. Nach den starken Zahlen des Sportwagenbauers sei der Weg nach vorn nun klarer und die Zweifel ausgeräumt. Die Telefonkonferenz habe ebenso dazu beigetragen, einige Unsicherheiten zu beseitigen. Das Management bekräftigte, dass die Ziele für 2030 eine Untergrenze darstellen und gab eine beruhigende Botschaft zum US-Geschäft./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
351,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
355,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
426,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|08:31
|Ferrari Buy
|UBS AG
|08:01
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|04.11.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
