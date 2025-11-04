DAX23.849 -1,2%Est505.628 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 -0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.293 -2,4%Euro1,1494 -0,2%Öl64,12 -1,1%Gold3.984 -0,4%
Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen

04.11.25 13:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ferrari N.V.
344,40 EUR 3,90 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Ferrari hat im dritten Quartal mehr Luxussportwagen ausgeliefert als erwartet und seine Jahresprognose bekräftigt. Wie der italienische Sportwagenhersteller mitteilte, trugen seine Modellpalette mit einem höheren Anteil an profitableren Fahrzeugen und die vermehrten Anfragen von Kunden nach Sonderanfertigungen zum Umsatzwachstum von 7,4 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro bei.

Der Nettogewinn stieg auf 382 Millionen Euro von 375 Millionen im Vorjahresquartal. Die US-Importzölle beeinträchtigten die Rentabilität.

Mit 3.401 ausgelieferten Fahrzeugen - 18 mehr als ein Jahr zuvor - übertraf Ferrari die Factset-Konsensschätzung von 3.376 Auslieferungen.

Die im vergangenen Monat angehobene Jahresprognose hat weiterhin Bestand.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2025 07:27 ET (12:27 GMT)

Analysen zu Ferrari N.V.

DatumRatingAnalyst
14:06Ferrari OutperformRBC Capital Markets
21.10.2025Ferrari HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Ferrari BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.10.2025Ferrari OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Ferrari OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14:06Ferrari OutperformRBC Capital Markets
20.10.2025Ferrari BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.10.2025Ferrari OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Ferrari OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Ferrari BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Ferrari HoldJefferies & Company Inc.
09.10.2025Ferrari HoldJefferies & Company Inc.
25.06.2025Ferrari HoldDeutsche Bank AG
25.06.2025Ferrari HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Ferrari HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ferrari N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen