Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Ferrari hat im dritten Quartal mehr Luxussportwagen ausgeliefert als erwartet und seine Jahresprognose bekräftigt. Wie der italienische Sportwagenhersteller mitteilte, trugen seine Modellpalette mit einem höheren Anteil an profitableren Fahrzeugen und die vermehrten Anfragen von Kunden nach Sonderanfertigungen zum Umsatzwachstum von 7,4 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro bei.

Wer­bung Wer­bung

Der Nettogewinn stieg auf 382 Millionen Euro von 375 Millionen im Vorjahresquartal. Die US-Importzölle beeinträchtigten die Rentabilität.

Mit 3.401 ausgelieferten Fahrzeugen - 18 mehr als ein Jahr zuvor - übertraf Ferrari die Factset-Konsensschätzung von 3.376 Auslieferungen.

Die im vergangenen Monat angehobene Jahresprognose hat weiterhin Bestand.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

Wer­bung Wer­bung

DJG/DJN/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2025 07:27 ET (12:27 GMT)