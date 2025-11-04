Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen
Werte in diesem Artikel
Von Dominic Chopping
DOW JONES--Ferrari hat im dritten Quartal mehr Luxussportwagen ausgeliefert als erwartet und seine Jahresprognose bekräftigt. Wie der italienische Sportwagenhersteller mitteilte, trugen seine Modellpalette mit einem höheren Anteil an profitableren Fahrzeugen und die vermehrten Anfragen von Kunden nach Sonderanfertigungen zum Umsatzwachstum von 7,4 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro bei.
Der Nettogewinn stieg auf 382 Millionen Euro von 375 Millionen im Vorjahresquartal. Die US-Importzölle beeinträchtigten die Rentabilität.
Mit 3.401 ausgelieferten Fahrzeugen - 18 mehr als ein Jahr zuvor - übertraf Ferrari die Factset-Konsensschätzung von 3.376 Auslieferungen.
Die im vergangenen Monat angehobene Jahresprognose hat weiterhin Bestand.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/sha
(END) Dow Jones Newswires
November 04, 2025 07:27 ET (12:27 GMT)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:06
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.2025
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.2025
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|14:06
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.2025
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.2025
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.2025
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2025
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.2025
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.2025
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
