DAX 24.596 -0,1%ESt50 5.626 +0,0%MSCI World 4.333 -0,1%Top 10 Crypto 16,87 +2,0%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 105.202 -0,1%Euro 1,1560 -0,1%Öl 64,35 -1,4%Gold 3.989 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Brenntag-Aktie rutscht ab: 'Sell' von UBS belastet Papiere Brenntag-Aktie rutscht ab: 'Sell' von UBS belastet Papiere
TRATON-Aktie dennoch höher: Absatzrückgang im dritten Quartal TRATON-Aktie dennoch höher: Absatzrückgang im dritten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Befesa Aktie

Kaufen
Verkaufen
Befesa Aktien-Sparplan
30,96 EUR +0,18 EUR +0,58 %
STU
31,00 EUR +1,16 EUR +3,89 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,2 Mrd. EUR

KGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2H5Z1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU1704650164

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFSAF

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Befesa Buy

13:11 Uhr
Befesa Buy
Aktie in diesem Artikel
Befesa
30,96 EUR 0,18 EUR 0,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Befesa vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,40 Euro belassen. Der Recycling-Spezialist dürfte starke Kennziffern ausweisen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem Umsatzplus von 11,6 Prozent und einem Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) von 27,5 Prozent./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		 Kursziel:
40,40 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,00 €		 Abst. Kursziel*:
30,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,49%
Analyst Name:
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

13:11 Befesa Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
24.09.25 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.25 Befesa Buy UBS AG
28.08.25 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.25 Befesa Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Befesa

finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags in Grün
finanzen.net Experten sehen bei Befesa-Aktie Potenzial
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Montagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX in Rot
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX in Rot
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX verliert
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer
TraderFox Befesa: Recycling von Elektroschrott und Stahl wird zur Ressourcenschonung wichtiger!
EQS Group EQS-News: Befesa delivers resilient H1 2025 performance, net profit doubles to €40m, adjusted EBITDA up 9% to €112m and sees stronger H2
EQS Group EQS-News: Invitation to the Annual General Meeting on 19 June 2025
EQS Group EQS-News: Befesa delivers solid Q1 performance with net profit up 97% YoY and sets FY2025 EBITDA guidance of &#8364;240m-&#8364;265m
EQS Group EQS-News: Befesa delivers highest ever Q4 EBITDA of &#8364;62m and strong full-year 2024 results with 17% EBITDA growth
EQS Group EQS-PVR: Befesa S.A.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Befesa S.A.: Georg Graf von Waldersee, buy
RSS Feed
Befesa zu myNews hinzufügen