Siemens Aktie

247,30 EUR +1,05 EUR +0,43 %
STU
Marktkap. 192,49 Mrd. EUR

KGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Symbol SMAWF

Deutsche Bank AG

Siemens Hold

10:51 Uhr
Siemens Hold
Siemens AG
247,30 EUR 1,05 EUR 0,43%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 220 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Investitionsgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy, Prysmian, Alstom, und Sandvik. Auch Kion und Schneider Electric sieht er weiterhin positiv./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

230,00 €
-6,84%
-7,00%
Gael de-Bray
239,13 €

