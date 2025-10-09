Siemens Aktie
Marktkap. 192,49 Mrd. EURKGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 220 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Investitionsgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy, Prysmian, Alstom, und Sandvik. Auch Kion und Schneider Electric sieht er weiterhin positiv./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Hold
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
246,90 €
|Abst. Kursziel*:
-6,84%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
247,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,00%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
239,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
