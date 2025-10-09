DAX 24.623 +0,1%ESt50 5.632 +0,1%MSCI World 4.334 -0,1%Top 10 Crypto 16,81 +1,6%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.949 -0,3%Euro 1,1581 +0,1%Öl 64,81 -0,6%Gold 3.991 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW, BP, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nordex Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nordex Aktien-Sparplan
24,22 EUR +0,50 EUR +2,11 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,56 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0D655

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0D6554

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NRDXF

Deutsche Bank AG

Nordex Buy

10:51 Uhr
Nordex Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
24,22 EUR 0,50 EUR 2,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 23 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Kapitalgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy, Prysmian, Alstom, und Sandvik. Auch Kion und Schneider Electric sieht er weiterhin positiv./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,88 €		 Abst. Kursziel*:
8,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,35%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

10:51 Nordex Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 Nordex Underperform RBC Capital Markets
01.10.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordex AG

finanzen.net Drittes Quartal Nordex-Aktie höher: Auftragsvolumen nach Leistung steigt um 26 Prozent Nordex-Aktie höher: Auftragsvolumen nach Leistung steigt um 26 Prozent
dpa-afx ROUNDUP: Windanlagenbauer Nordex mit kräftigem Auftragsplus - Aktie legt zu
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagnachmittag im Aufwind
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Verlusten
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels in Grün
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsstart steigen
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex büßt am Donnerstagvormittag ein
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Nordex könnten Hoch vom Vortag nochmals anlaufen
dpa-afx Windanlagenbauer Nordex mit kräftigem Auftragsplus
reNEWS Nordex secures 2.2GW of new wind orders
EQS Group EQS-News: Nordex Group closed the third quarter with a robust order intake totaling 2.2 GW
reNEWS Nordex to deliver 236MW in North America
EQS Group EQS-News: Nordex Group to supply 236 MW for wind projects in North America
reNEWS Nordex wins 126MW turbine haul from wpd
EQS Group EQS-News: Nordex Group secures orders from wpd with a total volume of nearly 126 MW in Germany
reNEWS Nordex wins turbine orders worth 189MW in Ukraine
EQS Group EQS-News: Nordex Group receives orders from Ukraine totalling 189 MW
RSS Feed
Nordex AG zu myNews hinzufügen