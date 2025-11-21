DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.508 +2,0%Bitcoin73.756 -1,9%Euro1,1514 -0,1%Öl62,64 -0,9%Gold4.091 +0,3%
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street steigt -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Freitagabend fester

21.11.25 20:23 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Amazon. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 220,28 USD nach oben.

Amazon
191,46 EUR 3,06 EUR 1,62%
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 220,28 USD zu. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 220,70 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 216,21 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 9.841.075 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 258,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Gewinne von 17,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 161,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,66 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 276,25 USD je Amazon-Aktie aus.

Am 30.10.2025 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,95 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 180,17 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 158,88 Mrd. USD umgesetzt.

Die Amazon-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2025 7,13 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

