DAX23.497 -2,3%ESt505.290 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.076 -1,0%Nas21.113 -1,6%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1662 -0,4%Öl68,75 +0,9%Gold3.512 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Wall Street tiefer -- NIO macht weniger Verlust -- Deutz, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Kraft Heinz-Aktie fällt: Unternehmensaufspaltung geplant Kraft Heinz-Aktie fällt: Unternehmensaufspaltung geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
AWS-Expansion

Amazon-Aktie dennoch in Rot: Milliarden-Investition in neuseeländischen Cloud-Ausbau

02.09.25 15:38 Uhr
NASDAQ-Aktie Amazon verliert dennoch: Amazon steckt Milliarden in neue AWS-Region in Neuseeland | finanzen.net

Amazon verstärkt seine Cloud-Präsenz in Neuseeland: Mit einer Milliarden-Investition sollen neue Rechenzentren, tausende Jobs und modernste Technologien entstehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
191,96 EUR -4,02 EUR -2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Amazon investiert Milliardensumme in neue AWS-Region in Neuseeland
• Mehr als 1.000 Jobs pro Jahr sollen geschaffen werden
• Nutzung modernster AWS-Technologien

Wer­bung

Amazon treibt seine globale Cloud-Expansion voran: Mit der Einrichtung der neuen AWS-Region Asien-Pazifik in Neuseeland investiert der Konzern laut einer Pressemitteilung auf Business Wire über 7,5 Milliarden Neuseeland-Dollar (NZD) in moderne Rechenzentren. Laut Prasad Kalyanaraman, Vize Präsident des Infrastruktur-Service bei AWS, wird die neue AWS-Region in Neuseeland "dabei helfen, die wachsende Nachfrage nach Cloud-Diensten in ganz Neuseeland zu bedienen. Außerdem wird sie Unternehmen jeder Größe zur Beschleunigung ihrer digitalen Transformation befähigen."

Wirtschaftliche Impulse und Fachkräfteförderung

Die neue AWS-Region soll jährlich über 1.000 Vollzeitstellen schaffen und rund 10,8 Milliarden NZD zum BIP Neuseelands beitragen. Graeme Muller, CEO von NZTech, betont laut Business Wire: "Diese Investition in die digitale Infrastruktur und das Engagement von Amazon für den Ausbau digitaler Kompetenzen können das Wachstum neuseeländischer Technologieunternehmen beschleunigen und den Neuseeländern den Zugang zu hochqualifizierten, sicheren und gut bezahlten Arbeitsplätzen im Technologiebereich eröffnen."

AWS-Kunden in Neuseeland sind unter anderem Kiwibank, AMP New Zealand, TVNZ und die Universität Auckland, so die Pressemitteilung. Zusätzlich sollen bis zu 100.000 Menschen in Cloud-Kompetenzen geschult werden - über 50.000 Trainings wurden bereits absolviert.

Wer­bung

Die AWS-Region umfasst drei Availability Zones und setzt auf erneuerbare Energien über ein Windprojekt mit Mercury NZ. Die neue Region ermöglicht die Nutzung modernster AWS-Technologien wie KI, maschinelles Lernen, Datenbanken und Content Delivery Networks bei niedriger Latenz, heißt es.

So reagiert die Amazon-Aktie

Die Neuigkeiten zur Milliarden-Investition in eine neue AWS-Region kommt bei Anlegern scheinbar nicht gut an: Nach der Ankündigung fällt die Aktie im NASDAQ-Handel zeitweise um 1,61 Prozent auf 225,32 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Amazon BuyUBS AG
01.08.2025Amazon BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Amazon BuyUBS AG
01.08.2025Amazon BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen