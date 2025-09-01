DAX23.664 -1,6%ESt505.316 -1,0%Top 10 Crypto15,49 +1,6%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.228 +1,1%Euro1,1649 -0,5%Öl69,27 +1,6%Gold3.494 +0,5%
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Zwischen geopolitischen Risiken und KI-Milliardenmarkt - lohnt sich das Wagnis? NVIDIA-Aktie im Fokus: Zwischen geopolitischen Risiken und KI-Milliardenmarkt - lohnt sich das Wagnis?
Turbulenzen trotz Rekordergebnis: Warum die DroneShield-Aktie unter Druck steht Turbulenzen trotz Rekordergebnis: Warum die DroneShield-Aktie unter Druck steht
ID.2all

Volkswagen-Aktie gibt ab: VW zeigt 25.000-Euro-Stromer - aber nur intern

02.09.25 13:44 Uhr
Volkswagen-Aktie mit Verlusten: VW präsentiert 25.000-Euro-Elektroauto-Prototyp - vorerst nur intern | finanzen.net

Kurz vor der Weltpremiere seines neuen Elektro-Kleinwagens hat VW den 25.000-Euro-Stromer bereits den Beschäftigten gezeigt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
99,44 EUR -0,42 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Auf einer nicht-öffentlichen Betriebsversammlung in Wolfsburg enthüllten Markenchef Thomas Schäfer und die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo die noch getarnte Serienversion des ID.2all, die 2026 anlaufen soll. Die offizielle Präsentation ist am Sonntag im Vorfeld der Automesse IAA Mobility in München geplant.

Mit dem ID.2all im Polo-Format will VW in das elektrische Einstiegssegment vorstoßen. Der Einstiegspreis soll bei rund 25.000 Euro liegen. Weitere Modelle sind von Skoda und Cupra geplant sowie eine SUV-Variante von VW selbst. Gebaut werden alle vier in Spanien. 2027 soll dann ein noch günstigeres Modell mit dem Arbeitstitel ID.Every1 für etwa 20.000 Euro folgen.

Anders als 2023, als VW schon einmal ein Modell auf einer Betriebsversammlung enthüllt hatte, herrschte dieses Mal striktes Fotoverbot. Bisher wurde das Modell nur als Studie ID.2all gezeigt, die VW vor zweieinhalb Jahren vorgestellt hatte.

Mit Modellen wie dem nun gezeigten Einstiegsstromer sieht Schäfer die Marke auf dem richtigen Weg. "Aber der Weg ist noch lang", fügte er hinzu. "Unser Ziel ist ambitioniert: Bis 2030 wollen wir der technologisch führende Volumenhersteller sein."

VW-Vorzugsaktien geben am Dienstag via XETRA zwischenzeitlich um 0,66 Prozent nach auf 99,32 Euro.

/fjo/DP/mis

WOLFSBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Denis Doyle/Getty Images, PAUL J. RICHARDS/AFP/Getty Images

