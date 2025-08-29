Bilanz präsentiert

NIO-Aktie steigt: Tesla-Konkurrent macht weniger Verluste und setzt mehr um

02.09.25 13:49 Uhr

Vor US-Börsenstart wurde es für NIO-Anleger spannend: Der E-Autokonzern hat seine Bücher für das vergangene Quartal geöffnet. So reagiert die Börse.

Wer­bung

NIO hat vor dem Handelsstart an der Wall Street die Bilanz für das zweite Quartal 2025 präsentiert. Demnach stand im vergangenen Jahresviertel ein EPS in Höhe von -1,85 CNY in den Büchern. Experten waren von einem Verlust von 2,217 CNY je Aktie nach -2,5 CNY im Vorjahr ausgegangen. Wer­bung Wer­bung Beim Umsatz meldete der Tesla-Rivale eine Steigerung von 17,446 Milliarden CNY im Vorjahresquartal auf 19,008 Milliarden CNY im abgelaufenen Quartal. Hier hatten Experten einen Anstieg auf 19,619 Milliarden CNY prognostiziert. Die an der NYSE notierte NIO-Aktie zeigt sich vorbörslich zeitweise 2,35 Prozent höher bei 6,53 US-Dollar. Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Andy Feng / Shutterstock.com