Der Touristikkonzern TUI hat seine Gewinnerwartungen für 2025 nach oben korrigiert, dennoch verliert die Aktie deutlich an Wert.

• TUI hebt Gewinnprognose an

• TUI-Aktie gerät dennoch unter Druck

• Fundamentale Bewertung bleibt attraktiv



TUI hat im dritten Geschäftsquartal 2024/25 seinen Umsatz und das Ergebnis stärker gesteigert als erwartet, wie das Unternehmen am 13. August 2025 vermeldete. Auch zeigt sich TUI für das laufende Geschäftsjahr optimistischer als bisher. Wie das Unternehmen mitteilte, rechnet der Reisekonzern nun mit einem Wachstum des bereinigten EBIT zwischen 9 und 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies stellt eine Verbesserung zur bisherigen Prognose dar, die ein Wachstum von 7 bis 10 Prozent vorsah. Im Vorjahr erwirtschaftete TUI ein bereinigtes EBIT von 1,296 Milliarden Euro. Bemerkenswert ist, dass diese Anhebung trotz anhaltender makroökonomischer und geopolitischer Unsicherheiten erfolgt. Bei den Umsatzerwartungen bleibt der Konzern dagegen vorsichtiger und peilt nun das untere Ende der bisherigen Prognosespanne von 5 bis 10 Prozent Wachstum an. Im Vorjahr belief sich der Umsatz auf 23,167 Milliarden Euro.

TUI-Aktie schwächelt trotz positiver Unternehmensentwicklung

Ungeachtet der optimistischeren Gewinnaussichten verzeichnete die TUI-Aktie am heutigen Dienstag einen deutlichen Rückgang: Via XETRA verliert sie zeitweise satte 5,46 Prozent auf 8,20 Euro. Auf Wochensicht beträgt das Minus gar 9,3 Prozent.

Diese kurzfristige Schwäche steht im Kontrast zur mittelfristigen Entwicklung und folgt auf eine monatelange Aufwärtsbewegung: Auf Sicht von einem Monat verzeichnet die Aktie ein deutliches Plus von 8,2 Prozent. Noch eindrucksvoller fällt die Sechsmonatsbilanz mit einem Zuwachs von 19,2 Prozent aus.

Kurzer Rücksetzer oder Trendwende?

Kursbewegende Nachrichten seitens des Unternehmens liegen nicht vor. Der Rücksetzer dürfte vielmehr auf das allgemein trübe Marktumfeld und Gewinnmitnahmen zurückzuführen sein.

Für 2025 wird TUI laut boerse-express zudem das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis im gesamten MDAX prognostiziert. Eigentlich ein eindeutiges Kaufsignal, doch an der Börse überwiegen derzeit offenbar dennoch die Verkäufer. Ein Blick auf die Analystenbewertungen zeigt zudem: Die Mehrheit der Experten stuft die TUI-Aktie nach wie vor positiv oder neutral ein. Derzeit liegen auf TipRanks vier Kauf- und drei Halten-Empfehlungen vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 10,20 Euro, was einem deutlichen Aufwärtspotenzial von knapp 23 Prozent entspricht.

Anleger stehen nun vor der Herausforderung, die verbesserten Unternehmensaussichten gegen die kurzfristige Kursschwäche abzuwägen. In den kommenden Handelstagen wird sich zeigen, ob die Bullen das Ruder behalten oder die Bären das Zepter übernehmen.

