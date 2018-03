Wer steckt eigentlich hinter der Kryptowährung Verge?

Ausgerechnet der umstrittene Internet-Experte John McAfee verpasste Ende des vergangenen Jahres der bis dato eher unbekannten Kryptowährung Verge den Kickstart: Verge biete mehr Potenzial als Bitcoin , twitterte McAfee. Seither hält sich Verge zumeist unter den Top 30 der beliebtesten Kryptowährungen. McAfees favorisierter Krypto-Taler punktet dabei besonders in einem Bereich: Anonymität wird außerordentlich großgeschrieben. Seit das langersehnte "Wraith Protokoll" endlich aktiv ist, können User zwischen öffentlichen und privaten Protokollen im Blockchain-Netzwerk von Verge wechseln. Ein weiteres Markenzeichen von Verge: Hier wird vor allem auf die Macht der Community gesetzt.

Sie möchten in Kryptowährungen investieren? Unsere Ratgeber erklären, wie es innerhalb von 15 Minuten geht:

» Bitcoin kaufen, Ripple kaufen, IOTA kaufen, Litecoin kaufen, Ethereum kaufen, Monero kaufen.

Die Köpfe hinter Verge

Auch wenn über die wenigsten Entwickler, die hinter den verschiedenen Kryptowährungen am Markt stecken, wirklich viel Privates bekannt ist - bei Verge hat dies durchaus Methode. Hier soll die Community absichtlich in den Vordergrund gerückt und auch im Entwicklungsprozess immer wieder miteinbezogen werden. Das ganze Projekt finanziert sich sogar ausschließlich auf Spendenbasis und aus den Taschen der Entwickler selbst. Diese spalten sich in mehrere Entwicklerteams auf, die hinter der Bühne von Verge die Strippen ziehen. Bekannt ist, dass das Hauptteam aus einem Chefentwickler, der sich "Sunerok" nennt, und zehn weiteren Unterstützern zusammensetzt. Ferner gibt es ein Team für den Internetauftritt des Coins. Dieses besteht aus den beiden Hauptentwicklern "gefranko" und "hellokarma" sowie 16 weiteren Unterstützern. Über Chefentwickler "Sunerok" hat die Verge-Community bislang nur äußerst wenig erfahren.

Was ist bekannt über Verge-Chefentwickler "Sunerok"?

Auch wenn aus dem Privatleben von Verge-Chefentwickler "Sunerok" nur wenig an die Öffentlichkeit kam, so ist er selbst doch umso präsenter - zumindest online. Er unterhält regen Austausch mit seiner 42.600 Follower-starken Twitter-Community und präsentiert seine Codes recht regelmäßig auf dem Webserver "GitHub". Dieser webbasierte Online-Dienst ermöglicht es allen Interessierten, Codes der dort angemeldeten Entwickler zu prüfen und sie im Zweifelsfall sogar selbst weiterzuentwickeln. Aus seinem LinkedIn-Profil geht hervor, dass "Sunerok" - oder "Justin Vendetta", wie sich der Verge-Entwickler auf LinkedIn und auch Twitter nennt - bereits ein "alter Hase" im IT-Business ist. Er kann demnach bereits auf über 20 Jahre Erfahrung in Sachen Netzwerk-Sicherheit zurückblicken und beschäftigt sich seit über sechs Jahren mit der Blockchain-Technologie. Verge hob "Sunerok" bereits 2014 aus der Taufe - damals jedoch noch unter anderem Namen. Der damalige "DogecoinDark" ging namentlich auf ein im Internet populäres Meme zurück und war noch mit einem Augenzwinkern zu sehen. Seit der Coin 2016 in Verge umbenannt wurde, will das Entwicklerteam nun ernstere Töne anschlagen und hat sich nun hauptsächlich den Anspruch der absoluten Anonymität auf die Fahnen geschrieben. Auch wenn Verge in den letzten Monaten zu einem ernstzunehmenden Mitspieler auf dem Kryptomarkt geworden ist - dass so wenig über Chefentwickler "Justin Vendetta" bekannt ist, ist vielen ein Dorn im Auge. Und es gibt Anlass zu heißen Spekulationen - die Gerüchteküche brodelt.

Ist "Suneroks" Werdegang gelogen?

Für besonderen Unmut sorgte die Tatsache, dass das langersehnte "Wraith Protokoll", das Verge erst endgültig von anderen Kryptowährungen abheben sollte, so lange auf sich warten ließ. In den Foren der Community machte das Gerücht die Runde, Chefentwickler "Sunerok" fehlten die "Skills", also die Fähigkeit, es überhaupt jemals umzusetzen. Im Zuge dessen wurden Zweifel daran laut, dass "Sunerok" tatsächlich, wie auf LinkedIn angegeben, an der Dongyang Internet Computer Academy eine Ausbildung zum Bitcoin Blockchain Developer absolviert habe. Vermutungen machten die Runde, dass das "Wraith Protokoll" möglicherweise nie erscheinen würde. Dieses Gerücht wurde vor allem durch die Tatsache befeuert, dass kein Quellcode des Protokolls auf "GitHub" erschien. Am 26. Dezember des vergangenen Jahres nahm der offizielle Twitter-Account von Verge zu diesem Gerücht Stellung und versuchte, die Gemüter zu beruhigen:

There are rumors being spread on the internets that @justinvendetta hasn't been communicating for long time and that #WraithProtocol isn't real. This is utter non-sense and pure FUD in attempts to create panic and bring down #Verge price and reputation. Things are on track.#xvg - vergecurrency (@vergecurrency) 26. Dezember 2017

Anfang Januar dann die Erleichterung: Das Wraith Protokoll wurde endlich ausgerollt.

Verge-Chefentwickler "Sunerok" bleibt privat

Auch wenn sich die Aufregung um das langersehnte Protokoll gelegt hat - "Sunerok" ist nicht sichtbarer geworden. Auch wenn die Themen Anonymität, Datensicherheit und Privatsphäre die "Verkaufsschlager" von Verge sind - dem Chefentwickler stehen diese Werte weniger zu Gesicht. Zumindest könnte die Anonymität von "Justin Vendetta" bzw. "Sunerok" auch in Zukunft wilden Gerüchten Vorschub leisten, was sich wiederum auch auf die Glaubwürdigkeit von Verge selbst und damit auch auf den Kurs der Verge-Währung XVG auswirken könnte. Bislang hält sich Verge jedoch noch wacker unter den 30 beliebtesten Kryptowährungen.

Redaktion finanzen.net

Weitere Infos: Verge kaufen - So geht's

Bildquellen: Ponderful Pictures / Shutterstock.com