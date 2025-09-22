DAX23.625 +0,4%ESt505.474 +0,6%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.750 +0,3%Euro1,1800 ±0,0%Öl66,88 +0,5%Gold3.786 +1,1%
Nach Zollstreit

DHL-Aktie zieht an: Ab 25. September wieder postalischer Warenversand für Geschäftskunden in USA

23.09.25 11:18 Uhr
DHL-Aktie zieht an: Postalischer Warenversand für US-Geschäftskunden wird wieder aufgenommen | finanzen.net

Die DHL Group nimmt am 25. September den seit 23. August wegen neuer US-Zollvorschriften ausgesetzten postalischen Versand bestimmter Waren in die USA wieder auf.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
37,43 EUR 0,40 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Bonner Logistikkonzern mitteilte, müssen allerdings Geschäftskunden für Pakete, die über den Postweg in die USA transportiert werden, Zusatzkosten bezahlen, die aufgrund der neuen US-Zollregelungen entstehen, die seit 29. August in Kraft sind. Die Preise für Geschäftskunden-Pakete selbst, die aus Deutschland in die USA versandt werden, bleiben laut Mitteilung stabil.

Die DHL-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 1,48 Prozent auf 37,60 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com, Erasmus Wolff / Shutterstock.com

