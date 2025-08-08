Übernahme erwogen

Die belgische Bank KBC lotet laut Insidern eine Übernahme der teilstaatlichen niederländischen Rivalin ABN Amro aus.

Die Überlegungen seien noch in einem frühen Stadium, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag kurz vor Börsenschluss und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. KBC Groep diskutiere noch intern darüber, welche Vorteile der Kauf von ABN Amro bieten könne.

Die Aktien von ABN Amro legten nach den Neuigkeiten zunächst deutlich zu, bevor sie vom Handel ausgesetzt wurden. Letztlich gingen sie mit einem Kursgewinn von gut drei Prozent aus dem Handel. Im bisherigen Jahresverlauf haben sie damit fast 79 Prozent an Wert gewonnen. Die Aktien von KBC verloren am Montag hingegen knapp ein Prozent.

ABN Amro ist an der Börse rund 22 Milliarden Euro wert. KBC kommt auf eine Marktkapitalisierung von etwa 41 Milliarden Euro. ABN Amro war in der Finanzkrise 2008 von der niederländischen Regierung mit fast 22 Milliarden Euro vor dem Kollaps gerettet worden. Zuletzt hielt der Staat noch gut 30 Prozent der Anteile und hatte im September angekündigt, seine Beteiligung auf etwa 20 Prozent zurückzufahren.

