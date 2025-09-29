ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Totalenergies - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für TotalEnergies von 61,00 auf 58,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Energiekonzern müsse beim Schuldenabbau bis zum Jahresende unbedingt noch abliefern, schrieb Matthew Lofting am Dienstag. Daher ist auch Shell sein Topfavorit in der Branche./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:44 / BST
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
