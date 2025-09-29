DAX23.738 ±-0,0%ESt505.502 -0,1%Top 10 Crypto15,53 -2,4%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,29 -0,5%Gold3.804 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Wolfspeed A41JEH Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX stabil -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib -- Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy, Wolfspeed im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie gibt ab: Piloten stimmen für Streiks Lufthansa-Aktie gibt ab: Piloten stimmen für Streiks
ZertifikateAwards 2025/2026: Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin! ZertifikateAwards 2025/2026: Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Totalenergies - 'Overweight'

30.09.25 10:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TotalEnergies
51,74 EUR -1,29 EUR -2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für TotalEnergies von 61,00 auf 58,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Energiekonzern müsse beim Schuldenabbau bis zum Jahresende unbedingt noch abliefern, schrieb Matthew Lofting am Dienstag. Daher ist auch Shell sein Topfavorit in der Branche./rob/ag/la

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:44 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf TotalEnergies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TotalEnergies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TotalEnergies

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TotalEnergies

DatumRatingAnalyst
09:41TotalEnergies OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46TotalEnergies HoldJefferies & Company Inc.
08:21TotalEnergies BuyUBS AG
08:01TotalEnergies OutperformRBC Capital Markets
29.09.2025TotalEnergies OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09:41TotalEnergies OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:21TotalEnergies BuyUBS AG
08:01TotalEnergies OutperformRBC Capital Markets
29.09.2025TotalEnergies OutperformRBC Capital Markets
25.09.2025TotalEnergies OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:46TotalEnergies HoldJefferies & Company Inc.
25.09.2025TotalEnergies NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025TotalEnergies HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025TotalEnergies NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025TotalEnergies HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TotalEnergies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen