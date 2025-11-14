DAX in KW 46: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 46/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 07.11.2025 und dem 14.11.2025. Stand ist der 14.11.2025.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: Scout24
Scout24: -5,73 Prozent
Quelle: Scout24
Platz 39: EON SE
EON SE: -5,60 Prozent
Quelle: E.ON AG
Platz 38: Continental
Continental: -3,68 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 37: Siemens
Siemens: -2,93 Prozent
Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com
Platz 36: GEA
GEA: -2,57 Prozent
Quelle: GEA Group
Platz 35: Beiersdorf
Beiersdorf: -2,48 Prozent
Quelle: Beiersdorf
Platz 34: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: -2,29 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 33: Henkel vz
Henkel vz: -2,14 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 32: SAP SE
SAP SE: -2,11 Prozent
Quelle: SAP
Platz 31: Deutsche Börse
Deutsche Börse: -1,48 Prozent
Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Platz 30: Rheinmetall
Rheinmetall: -1,26 Prozent
Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 29: Airbus SE
Airbus SE: -0,60 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 28: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: -0,31 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 27: Symrise
Symrise: -0,30 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 26: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 1,34 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 25: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 2,06 Prozent
Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 24: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 2,18 Prozent
Quelle: Cineberg / Shutterstock.com
Platz 23: QIAGEN
QIAGEN: 2,22 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 22: BASF
BASF: 2,23 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 21: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): 2,23 Prozent
Quelle: AIF
Platz 20: Fresenius SE
Fresenius SE: 2,27 Prozent
Quelle: Fresenius
Platz 19: Daimler Truck
Daimler Truck: 2,30 Prozent
Quelle: Daimler Truck AG
Platz 18: Deutsche Bank
Deutsche Bank: 2,53 Prozent
Quelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com
Platz 17: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 2,59 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 16: adidas
adidas: 2,60 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 15: Vonovia SE
Vonovia SE: 3,02 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 14: BMW
BMW: 3,02 Prozent
Quelle: Teerapun / Shutterstock.com
Platz 13: Zalando
Zalando: 3,15 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 12: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: 3,65 Prozent
Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com
Platz 11: Hannover Rück
Hannover Rück: 4,18 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 10: Allianz
Allianz: 4,43 Prozent
Quelle: JPstock / Shutterstock.com
Platz 9: Commerzbank
Commerzbank: 5,41 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 8: Porsche Automobil
Porsche Automobil: 5,47 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 7: Brenntag SE
Brenntag SE: 6,29 Prozent
Quelle: Brenntag AG
Platz 6: RWE
RWE: 6,98 Prozent
Quelle: Andre Laaks, RWE
Platz 5: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: 7,28 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 4: Merck
Merck: 7,40 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 3: Infineon
Infineon: 7,85 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 2: Siemens Energy
Siemens Energy: 8,55 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Platz 1: Bayer
Bayer: 9,02 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Weitere News
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com