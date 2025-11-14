DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,08 -2,9%Nas22.934 +0,3%Bitcoin82.484 -3,8%Euro1,1614 -0,2%Öl64,46 +2,1%Gold4.086 -2,0%
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt
DAX in KW 46: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
DAX-Performance

DAX in KW 46: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

14.11.25 19:13 Uhr
DAX KW 45: Wer punktete, wer patzte? Die Tops und Flops der Woche | finanzen.net

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.876,6 PKT -165,1 PKT -0,69%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 46 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 46/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 07.11.2025 und dem 14.11.2025. Stand ist der 14.11.2025.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: Scout24

Scout24: -5,73 Prozent

Quelle: Scout24

Platz 39: EON SE

EON SE: -5,60 Prozent

Quelle: E.ON AG

Platz 38: Continental

Continental: -3,68 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 37: Siemens

Siemens: -2,93 Prozent

Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com

Platz 36: GEA

GEA: -2,57 Prozent

Quelle: GEA Group

Platz 35: Beiersdorf

Beiersdorf: -2,48 Prozent

Quelle: Beiersdorf

Platz 34: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: -2,29 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 33: Henkel vz

Henkel vz: -2,14 Prozent

Quelle: Henkel AG

Platz 32: SAP SE

SAP SE: -2,11 Prozent

Quelle: SAP

Platz 31: Deutsche Börse

Deutsche Börse: -1,48 Prozent

Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Platz 30: Rheinmetall

Rheinmetall: -1,26 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 29: Airbus SE

Airbus SE: -0,60 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 28: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: -0,31 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Platz 27: Symrise

Symrise: -0,30 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 26: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 1,34 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 25: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 2,06 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 24: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 2,18 Prozent

Quelle: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 23: QIAGEN

QIAGEN: 2,22 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 22: BASF

BASF: 2,23 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Platz 21: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): 2,23 Prozent

Quelle: AIF

Platz 20: Fresenius SE

Fresenius SE: 2,27 Prozent

Quelle: Fresenius

Platz 19: Daimler Truck

Daimler Truck: 2,30 Prozent

Quelle: Daimler Truck AG

Platz 18: Deutsche Bank

Deutsche Bank: 2,53 Prozent

Quelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Platz 17: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 2,59 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 16: adidas

adidas: 2,60 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 15: Vonovia SE

Vonovia SE: 3,02 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 14: BMW

BMW: 3,02 Prozent

Quelle: Teerapun / Shutterstock.com

Platz 13: Zalando

Zalando: 3,15 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Platz 12: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: 3,65 Prozent

Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com

Platz 11: Hannover Rück

Hannover Rück: 4,18 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 10: Allianz

Allianz: 4,43 Prozent

Quelle: JPstock / Shutterstock.com

Platz 9: Commerzbank

Commerzbank: 5,41 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 8: Porsche Automobil

Porsche Automobil: 5,47 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 7: Brenntag SE

Brenntag SE: 6,29 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Platz 6: RWE

RWE: 6,98 Prozent

Quelle: Andre Laaks, RWE

Platz 5: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: 7,28 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 4: Merck

Merck: 7,40 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Platz 3: Infineon

Infineon: 7,85 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 2: Siemens Energy

Siemens Energy: 8,55 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Platz 1: Bayer

Bayer: 9,02 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

