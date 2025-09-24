TotalEnergies Aktie
Marktkap. 115,43 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktien von Totalenergies von 60 auf 57 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Henry Tarr schraubte seine Erwartungen für die Ölpreise in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse angesichts schwächerer Wirtschaftsaussichten zurück. Seine Ergebniserwartungen an die Konzerne sinken für 2026 im Schnitt um 6 Prozent. Totalenergies setze auf Investitionen in künftiges Wachstum, die aber zunächst das Ausschüttungspotenzial limitieren. Tarrs Favoriten heißen BP, Repsol und Shell./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 16:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
53,09 €
|Abst. Kursziel*:
7,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
52,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,61%
|
Analyst Name:
Henry Tarr
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|08:56
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|23.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|08:56
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|23.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|08:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|23.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.