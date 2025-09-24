Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

TotalEnergies Hold

08:56 Uhr

Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 52,97 EUR -0,30 EUR -0,56% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktien von Totalenergies von 60 auf 57 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Henry Tarr schraubte seine Erwartungen für die Ölpreise in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse angesichts schwächerer Wirtschaftsaussichten zurück. Seine Ergebniserwartungen an die Konzerne sinken für 2026 im Schnitt um 6 Prozent. Totalenergies setze auf Investitionen in künftiges Wachstum, die aber zunächst das Ausschüttungspotenzial limitieren. Tarrs Favoriten heißen BP, Repsol und Shell./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 16:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE