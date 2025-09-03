DAX23.556 -0,2%ESt505.455 -0,3%Top 10 Crypto15,58 +2,2%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.127 +1,4%Euro1,1751 -0,6%Öl68,35 +0,8%Gold3.769 +0,1%
MÄRKTE EUROPA/Seitwärts - Gerresheimer brechen nach Bafin-News ein

24.09.25 13:41 Uhr
DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte treten zur Wochenmitte mehrheitlich auf der Stelle. Damit setzt sich die Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage fort. Es ist ein trendarmer Handel bei vergleichsweise dünnen Umsätzen. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 23.558 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt 0,3 Prozent auf 5.455 Punkte nach. Die Musik spielt in den Einzelwerten, und hier vor allem in der Aktie von Gerresheimer. Bei einem extrem hohen Umsatz von über 3 Millionen Aktie stürzte der Wert nach einer Meldung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) nach einem Start bei 42,92 Euro auf bis 26,52 Euro ab, um sich aktuell auf minus 14 Prozent auf 36,72 Euro zu erholen. Hier wurde viel Geld vernichtet. An der Börse fragt man sich derweil, ob solche Nachrichten nicht nach Handelsschluss veröffentlicht werden können.

Bafin schickte Gerresheimer auf Achterbahn

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat eine Untersuchung der 2024er Abschlüsse von Gerresheimer eingeleitet und prüft mögliche Überhöhungen der Konzernumsätze. Betroffen sind Bill-and-Hold-Verträge in niedriger zweistelliger Millionenhöhe bei einem Gesamtumsatz von 2,036 Milliarden Euro. Die Analysten von Metzler stellen heraus, dass eine etwaige Korrektur laut Unternehmen nur von geringem Einfluss auf Umsatz und Ergebnis wäre. Die Untersuchung folge auf den Rücktritt von CFO Bernd Metzner, der kurz zuvor bekannt gegeben wurde. Zuletzt haben sich Aktivistische Investoren bei Gerresheimer die Klinke in die Hand gegeben, zwei von Ihnen sind noch mit größeren Paketen an Bord. An der Börse wird davon ausgegangen, dass diese die Bücher von Gerresheimer genau angeschaut haben dürften.

DAX und Co stecken schwachen ifo-Geschäftsklimaindex gut weg

Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im September unerwartet eingetrübt, woran sowohl Lagebeurteilung als auch Erwartungen Anteil hatten. Alexander Krüger, Chefvolkswirt von Hauck Aufhäuser Lampe, sieht mit dem unerwarteten Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex erneut Wachstumshoffnungen enttäuscht. "Fakt ist jedenfalls, dass die aktuelle Geschäftslage so schlecht ist wie zu Zeiten der Finanzkrise und Corona-Pandemie. Um Wachstumsperspektiven nachhaltig zu steigern, braucht es einen deutlichen Stimmungsumschwung." Es sei aber nicht klar, wo der herkommen solle. Michael Herzum, Chefvolkswirt von Union Investment, betrachtet dagegen das aktuelle Stimmungstief in der deutschen Wirtschaft als nur vorübergehend.

Anscheinende Kehrtwende von US-Präsident Trump im Ukraine-Krieg

Die anscheinende Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump im Ukraine-Krieg hilft den Rüstungsaktien. Trump hat angedeutet, dass die Ukraine das gesamte an Russland verlorene Territorium zurückgewinnen könne, nachdem er bislang davon ausging, dass Kiew Teile des Landes abtreten müsse, um ein Friedensabkommen zu erreichen. Für die Titel von Rheinmetall geht es um 2,0 Prozent nach oben, für Renk um 5,6, Leonardo gewinnen 3,6 Prozent und Thales 1,3 Prozent.

Als im Rahmen der Erwartungen liegend beschreibt RBC die Halbjahreszahlen von JD Sports (+1,5%). Der Sportartikel-Einzelhändler konnte Marktanteile in Nordamerika und Europa gewinnen. Den Ausblick auf das laufende Jahr hat JD Sports bestätigt.

Die Aktien von Cancom und Bechtle steigen nach positiven Analystenkommentaren.

SFC Energy legen um 3,6 Prozent zu. Der Brennstoffzellen-Hersteller hat nach eigenen Angaben Folgeaufträge über 9,3 Millionen kanadische Dollar von einem großen kanadischen Öl- und Gasproduzenten erhalten. Die wiederholten Bestellungen unterstrichen die Marktakzeptanz und die Leistungsfähigkeit der vollständig integrierten Frequenzwandler (Variable Frequency Drive) von SFC im nordamerikanischen Öl- und Gassektor, heißt es.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.455,49 -0,3% -16,90 +11,8%

Stoxx-50 4.583,86 -0,3% -16,04 +6,8%

DAX 23.557,54 -0,2% -53,79 +18,6%

MDAX 30.184,97 -0,3% -80,46 +18,3%

TecDAX 3.637,96 -0,2% -5,60 +6,6%

SDAX 16.976,32 -0,2% -32,41 +24,0%

CAC 7.825,43 -0,6% -46,59 +6,7%

SMI 11.972,35 -1,1% -130,26 +4,3%

ATX 4.626,85 -0,3% -14,59 +26,7%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1753 -0,5% 1,1815 1,1750 +14,1%

EUR/JPY 174,43 +0,0% 174,38 173,81 +7,1%

EUR/CHF 0,9338 -0,1% 0,9350 0,9344 -0,4%

EUR/GBP 0,8729 -0,1% 0,8738 0,8718 +5,6%

USD/JPY 148,42 +0,6% 147,59 147,91 -6,2%

GBP/USD 1,3465 -0,4% 1,3522 1,3478 +8,0%

USD/CNY 7,1181 +0,2% 7,1046 7,1038 -1,5%

USD/CNH 7,1309 +0,3% 7,1130 7,1171 -3,0%

AUS/USD 0,6605 +0,1% 0,6598 0,6595 +6,6%

Bitcoin/USD 112.948,60 +0,7% 112.177,70 115.530,00 +18,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,58 62,93 +1,0% 0,65 -11,8%

Brent/ICE 68,36 67,63 +1,1% 0,73 -9,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.768,01 3.764,29 +0,1% 3,72 +43,5%

Silber 44,02 43,98 +0,1% 0,05 +52,6%

Platin 1.252,08 1.254,47 -0,2% -2,39 +43,2%

Kupfer 4,61 4,64 -0,7% -0,03 +12,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2025 07:42 ET (11:42 GMT)

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
12:46Gerresheimer OverweightBarclays Capital
23.09.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
12:46Gerresheimer OverweightBarclays Capital
23.09.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.07.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
04.06.2025Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.06.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
09.04.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH
19.02.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH

