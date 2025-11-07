DAX23.573 -0,7%Est505.580 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,53 -3,1%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1561 +0,1%Öl63,92 +0,6%Gold4.008 +0,8%
AKTIE IM FOKUS 2: Schwung bei Krones-Aktie lässt nach - Analysten guter Dinge

07.11.25 11:21 Uhr
(neu: Kurs, Experten und Details)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von KRONES sind am Freitag nach der Vorlage von Quartalszahlen fulminant höher gestartet. Nachdem sie sich um fast 11 Prozent erholt hatten, flaute die Dynamik dann aber im Bereich mehrerer langfristiger Kurs-Durchschnittslinien ab. Diese Linien gelten bei Börsianern als Gradmesser für den Trend der Aktien und können auch für Widerstand sorgen. Zuletzt lagen Krones noch 4 Prozent im Plus bei 124,40 Euro. Im wenig veränderten MDAX der mittelgroßen Unternehmen lagen sie damit aber weiter vorne.

Von Analysten erhielt der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen in ersten Reaktionen Lob für das dritte Quartal. Das Unternehmen habe sich in einem schwierigen Umfeld solide entwickelt, schrieb etwa Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies.

Die Resultate stimmten mit den Erwartungen überein, hieß es von der UBS. Die Kosten für die Messe Drinktec ausgeklammert, wären die Margen sogar noch besser ausgefallen, so UBS-Analyst Sven Weier. In einer Beschleunigung der Auftragseingänge sieht er den nächsten Kurstreiber. Von Bedeutung seien außerdem die nachlassenden Handelssorgen, gerade mit Blick auf den für Krones wichtigen US-Markt, der etwa 20 Prozent des Umsatzes ausmache. Hier könne man nun für 2026 hoffnungsvoll sein.

Der Kurs der Krones-Papiere war nach dem im Mai erreichten Rekordhoch von 145,80 Euro in den Monaten danach abgebröckelt bis unter 120 Euro. Langfristig bewegen sich die Titel seit 2020 in einem noch intakten Aufwärtstrend. Für 2025 steht aktuell noch ein Plus von 3,7 Prozent zu Buche./ajx/ag/jha/

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
11:36KRONES BuyUBS AG
10:06KRONES BuyWarburg Research
09:21KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
