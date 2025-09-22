TotalEnergies Aktie
Marktkap. 113,62 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Der Anlegerfokus sei kurzfristiger ausgerichtet als in den vergangenen Jahren, schrieb Henri Patricot in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Investorentag Ende September. Eine gesunde neue Basis für die zuletzt gedämpften Ausschüttungserwartungen wäre hilfreich./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 23:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
51,80 €
|Abst. Kursziel*:
8,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
51,87 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,96%
|
Analyst Name:
Henri Patricot
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
