Fernost-Börsen

Asiens Börsen am Freitag: Märkte in Fernost schließen in Grün

26.12.25 09:40 Uhr
Märkte in Fernost im Fokus: Asiens Börsen letztlich freundlich | finanzen.net

Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag auf grünem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Indizes
Hang Seng
25.818,9 PKT 44,8 PKT 0,17%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
50.750,4 PKT 342,6 PKT 0,68%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.959,6 PKT 18,7 PKT 0,47%
Charts|News|Analysen

Die wichtigsten Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag freundlich.

In Tokio beendete der Nikkei 225 den Handel mit einem Plus von 0,68 Prozent bei 50.750,39 Punkten.

Wer­bung

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite schließlich 0,10 Prozent höher bei 3.963,68 Zählern.

In Hongkong hatte der Hang Seng am Mittwoch schlussendlich um 0,17 Prozent auf 25.818,93 Einheiten zugelegt. Am Donnerstag und Freitag blieb die Börse in Hongkong geschlossen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WIANGYA / Shutterstock.com

