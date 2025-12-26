Fernost-Börsen

Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag auf grünem Terrain.

In Tokio beendete der Nikkei 225 den Handel mit einem Plus von 0,68 Prozent bei 50.750,39 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite schließlich 0,10 Prozent höher bei 3.963,68 Zählern.

In Hongkong hatte der Hang Seng am Mittwoch schlussendlich um 0,17 Prozent auf 25.818,93 Einheiten zugelegt. Am Donnerstag und Freitag blieb die Börse in Hongkong geschlossen.

