Asiens Börsen am Freitag: Märkte in Fernost schließen in Grün
26.12.25 09:40 Uhr
Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag auf grünem Terrain.
Die wichtigsten Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag freundlich.
In Tokio beendete der Nikkei 225 den Handel mit einem Plus von 0,68 Prozent bei 50.750,39 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite schließlich 0,10 Prozent höher bei 3.963,68 Zählern.
In Hongkong hatte der Hang Seng am Mittwoch schlussendlich um 0,17 Prozent auf 25.818,93 Einheiten zugelegt. Am Donnerstag und Freitag blieb die Börse in Hongkong geschlossen.
Redaktion finanzen.net
