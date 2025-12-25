DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin74.816 +0,5%Euro1,1790 +0,1%Öl62,24 -0,2%Gold4.480 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 D-Wave Quantum A3DSV9 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Nike 866993
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern
Warum 2026 zur großen NASDAQ-Rally für Techaktien werden könnte - und was Anleger beachten sollten Warum 2026 zur großen NASDAQ-Rally für Techaktien werden könnte - und was Anleger beachten sollten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fernost-Börsen

Asiens Börsen am Donnerstag: Märkte in Fernost letztlich fester

25.12.25 11:39 Uhr
Märkte in Fernost im Fokus: Asiens Börsen schließen im Plus | finanzen.net

An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Indizes
Hang Seng
25.818,9 PKT 44,8 PKT 0,17%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
50.407,8 PKT 63,7 PKT 0,13%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.941,0 PKT 21,0 PKT 0,53%
Charts|News|Analysen

Die wichtigsten Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag freundlich.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Plus von 0,13 Prozent bei 50.407,79 Punkten.

Wer­bung

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite bis letztlich um 0,47 Prozent auf 3.959,62 Zähler.

In Hongkong hatte der Hang Seng am Mittwoch schlussendlich um 0,17 Prozent auf 25.818,93 Einheiten zugelegt. Am Donnerstag blieb die Börse in Hongkong geschlossen.

Bildquellen: WIANGYA / Shutterstock.com

Mehr zum Thema Nikkei 225

11:39Asiens Börsen am Donnerstag: Märkte in Fernost letztlich fester
11:12ANA All Nippon Airways stellt Frachtgeschäft neu auf
24.12.25$1000 Invested In Sony Group 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
24.12.25Are Investors Undervaluing Central Japan Railway Co. (CJPRY) Right Now?
24.12.25Are Transportation Stocks Lagging Central Japan Railway Co. (CJPRY) This Year?
24.12.25Are Investors Undervaluing Suzuki Motor (SZKMY) Right Now?
24.12.25LG Energy Solution unit to sell US$2.86 billion US factory assets to Honda
23.12.25Should You Invest in Toyota Motor (TM) Based on Bullish Wall Street Views?
mehr