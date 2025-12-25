Fernost-Börsen

An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag aufwärts.

Die wichtigsten Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag freundlich.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Plus von 0,13 Prozent bei 50.407,79 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite bis letztlich um 0,47 Prozent auf 3.959,62 Zähler.

In Hongkong hatte der Hang Seng am Mittwoch schlussendlich um 0,17 Prozent auf 25.818,93 Einheiten zugelegt. Am Donnerstag blieb die Börse in Hongkong geschlossen.