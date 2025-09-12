RBC Capital Markets

TotalEnergies Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies vor dem Kapitalmarkttag des Ölkonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Da die jüngsten Kommentare des Managements zur Konjunkturlage vorsichtiger seien als bei anderen Unternehmen, dürften die Franzosen Geschäftsziele vorlegen, die einem vorsichtigeren Umfeld entsprächen, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht für die Aktie bis 2026 weiterhin ein positives Chance-Risiko-Verhältnis./rob/edh/gl

