TotalEnergies Aktie
Marktkap. 114,83 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies vor dem Kapitalmarkttag des Ölkonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Da die jüngsten Kommentare des Managements zur Konjunkturlage vorsichtiger seien als bei anderen Unternehmen, dürften die Franzosen Geschäftsziele vorlegen, die einem vorsichtigeren Umfeld entsprächen, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht für die Aktie bis 2026 weiterhin ein positives Chance-Risiko-Verhältnis./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 17:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
52,29 €
|Abst. Kursziel*:
43,43%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
52,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,34%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|13:36
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.25
|TotalEnergies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.