TotalEnergies Aktie
Marktkap. 109,82 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 58,50 Euro auf "Overweight" belassen. Für die Berichtssaison der europäischen Ölbranche setzt Analyst Matthew Lofting vor allem auf Aktien von Eni und Repsol, wie er in einem Ausblick am Donnerstagabend schrieb. Fundamental ist Shell aber seine erste Wahl./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
58,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
51,06 €
|Abst. Kursziel*:
14,57%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
51,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,71%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
