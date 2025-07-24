TotalEnergies Aktie
Marktkap. 115,48 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 61,00 auf 58,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Energiekonzern müsse beim Schuldenabbau bis zum Jahresende unbedingt noch abliefern, schrieb Matthew Lofting am Dienstag. Daher ist auch Shell sein Topfavorit in der Branche./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
58,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
53,18 €
|Abst. Kursziel*:
10,00%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
51,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,59%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|09:41
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|08:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|09:41
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|08:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|09:41
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|08:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.