TotalEnergies Aktie
Marktkap. 115,43 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 55 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna sieht laut seiner aktuellen Einschätzung der Ölbranche vom Mittwochabend für 2026 immense Risiken für den Brent-Preis und die Markterwartungen an die Unternehmen./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:37 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
53,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
53,09 €
|Abst. Kursziel*:
-0,17%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
53,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,73%
|
Analyst Name:
Michele della Vigna
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|11:31
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|23.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|23.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|23.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.