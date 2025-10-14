ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Schaeffler auf 5,20 Euro - 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler vor Zahlen von 4,50 auf 5,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach dem jüngsten Update des Autozulieferers zur Geschäftsentwicklung habe er seine Schätzungen für das dritte Quartal erhöht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu habe wesentlich die bessere Entwicklung der E-Mobilität beigetragen, der seine Verluste schrittweise verringere./rob/mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:47 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu Schaeffler AG
Analysen zu Schaeffler AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:06
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:06
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen