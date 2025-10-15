DAX24.251 +0,1%Est505.623 +1,3%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,40 ±0,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1625 +0,1%Öl62,44 +0,3%Gold4.202 +1,5%
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Schaeffler auf 8 Euro - 'Buy'

15.10.25 12:49 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Schaeffler vor Zahlen von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer dürfte im dritten Quartal eine solide Entwicklung verzeichnet haben, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen befinde sich auf gutem Weg, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

