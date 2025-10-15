ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Schaeffler auf 8 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Schaeffler vor Zahlen von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer dürfte im dritten Quartal eine solide Entwicklung verzeichnet haben, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen befinde sich auf gutem Weg, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen./mf/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu Schaeffler AG
Analysen zu Schaeffler AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:41
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|14.10.2025
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:46
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|06.08.2025
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:41
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen