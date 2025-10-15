DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.301 +0,5%Top 10 Crypto14,95 -2,9%Nas22.640 +0,5%Bitcoin95.532 -2,1%Euro1,1630 +0,2%Öl61,97 -0,5%Gold4.199 +1,4%
Aktien New York: Verhaltener Optimismus

15.10.25 20:07 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem durchwachsenen Vortag haben die US-Börsen am Mittwoch nach erfreulichem Auftakt einen Teil ihrer Kursgewinne abgegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zwei Stunden vor dem Börsenende um 0,15 Prozent auf 46.338,04 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,34 Prozent auf 6.666,75 Punkte hinauf.

Der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 legte um 0,62 Prozent auf 24.731,80 Zähler zu. Im Techsektor notierten die Titel des Chipherstellers AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) mit plus 7,7 Prozent knapp unter ihrem Rekordhoch.

In der Berichtssaison konnten Banken erneut überzeugen. Börsianer begründeten die Zuversicht der Anleger außerdem mit der Aussicht auf sinkende Zinsen, wodurch Investitionen sowie Kredite verbilligt und damit die Konjunktur angekurbelt werden kann. Der Präsident der Notenbank Fed, Jerome Powell, hatte Beobachtern zufolge schon am Vortag Hinweise auf eine weitere Zinssenkung geliefert, indem er auf Risiken für den Arbeitsmarkt verwies.

Unter den Einzelwerten überraschten zur Wochenmitte erneut Finanzhäuser positiv. So brachten sprudelnde Einnahmen der Bank of America im Sommer überraschend viel Gewinn ein. Deren Anteilscheine zogen um 4,1 Prozent an. Bei Morgan Stanley fielen die Erträge im Aktienhandel unerwartet hoch aus. Die rekordhohen Papiere gewannen zuletzt 5,6 Prozent.

Nach einer Senkung des Ausblicks wegen möglicher Zollbelastungen verloren die Titel des Pharmakonzerns Abbott Laboratories 5,1 Prozent./ajx