Nordea-Aktie: Stabiler Quartalsgewinn - Ausblick bekräftigt
Die Nordea Bank hat den Gewinn im dritten Quartal trotz eines spürbaren Rückgangs des Nettozinsertrags nahezu stabil gehalten.
Werte in diesem Artikel
Die Bank mit Sitz in Helsinki bestätigte ihren Ausblick für das Gesamtjahr und kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 250 Millionen Euro an.
Nordea meldete für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 1,23 Milliarden Euro nach 1,27 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Nettozinsertrag sank um 5,7 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro.
Analysten hatten im Factset-Konsens einen Gewinn von 1,15 Milliarden Euro und einen Nettozinsüberschuss von 1,76 Milliarden Euro prognostiziert.
"Es war ein weiteres solides Quartal für Nordea, und wir sind weiterhin auf Kurs, eine Eigenkapitalrendite von über 15 Prozent für das Gesamtjahr zu erreichen", sagte CEO Frank Vang-Jensen.
Von Dominic Chopping
DOW JONES
Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
