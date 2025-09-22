DAX 23.611 +0,4%ESt50 5.472 +0,6%Top 10 Crypto 15,30 -2,6%Dow 46.246 -0,3%Nas 22.552 -1,0%Bitcoin 94.623 -0,9%Euro 1,1815 +0,1%Öl 67,72 +1,7%Gold 3.767 +0,6%
Nordea Bank Abp Registered Aktie

13,91 EUR +0,18 EUR +1,27 %
STU
13,75 EUR -0,12 EUR -0,83 %
HEX
Marktkap. 47,77 Mrd. EUR

KGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
WKN A2N6F4

ISIN FI4000297767

Symbol NBNKF

Jefferies & Company Inc.

Nordea Bank Abp Registered Buy

20:21 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Buy
Nordea Bank Abp Registered Shs
13,91 EUR 0,18 EUR 1,27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea von 15,00 auf 16,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nordea sei eine der qualitativ hochwertigsten Banken Europas und könne auf dem Kapitalmarkttag am 5. November ihre Vorteile durch das Engagement in Nordeuropa darlegen, schrieb Alexander Demetriou in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Im Fokus dürften die Wachstumsmöglichkeiten und die Kosteneffizienz stehen. Dank einer überdurchschnittlichen Ausschüttungsquote sowie hoher und verlässlicher Erträge bleibe die Aktie seine einzige Kaufempfehlung unter den nordeuropäischen Banken./gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 12:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 12:31 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
16,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,74 €		 Abst. Kursziel*:
20,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
13,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,38%
Analyst Name:
Alexander Demetriou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

20:21 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.25 Nordea Bank Abp Registered Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.08.25 Nordea Bank Abp Registered Underweight Barclays Capital
22.07.25 Nordea Bank Abp Registered Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

