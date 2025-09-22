NORMA Group Aktie
Marktkap. 584,36 Mio. EURKGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
WKN A1H8BV
ISIN DE000A1H8BV3
Symbol NOEJF
NORMA Group SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Es sei positiv, dass der Verkauf der Wassermanagement-Sparte bereits im dritten Quartal gelungen sei, schrieb Marc-Rene Tonn am Dienstag. Der Erlös sei ziemlich attraktiv. Anleger sollten es begrüßen, dass das Management bei der Mittelverwendung den Fokus auf die Entschuldung und die Rückflüsse an die Aktionäre lege./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Norma Group
Zusammenfassung: NORMA Group Buy
|Unternehmen:
NORMA Group SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,84 €
|Abst. Kursziel*:
34,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,86%
|
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NORMA Group SE
|09:51
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|19.09.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|19.09.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:51
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|19.09.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|19.09.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:51
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|19.09.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|19.09.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.20
|NORMA Group Reduce
|Oddo BHF
|29.04.20
|NORMA Group Reduce
|HSBC
|15.10.19
|NORMA Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|23.08.19
|NORMA Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|26.06.19
|NORMA Group Reduce
|Oddo BHF
|13.08.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG