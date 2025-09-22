DAX 23.702 +0,7%ESt50 5.480 +0,7%Top 10 Crypto 15,65 -0,4%Dow 46.382 +0,1%Nas 22.789 +0,7%Bitcoin 95.787 +0,3%Euro 1,1811 +0,1%Öl 66,68 +0,2%Gold 3.788 +1,1%
Warburg Research

NORMA Group SE Buy

09:51 Uhr
NORMA Group SE Buy
Orsted-Aktie springt an: Unternehmen darf Offshore-Windprojekt fortsetzen Orsted-Aktie springt an: Unternehmen darf Offshore-Windprojekt fortsetzen
NORMA Group Aktie

16,80 EUR -1,00 EUR -5,62 %
STU
Marktkap. 584,36 Mio. EUR

KGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
WKN A1H8BV

ISIN DE000A1H8BV3

Symbol NOEJF

Warburg Research

NORMA Group SE Buy

09:51 Uhr
NORMA Group SE Buy
NORMA Group SE
16,80 EUR -1,00 EUR -5,62%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Es sei positiv, dass der Verkauf der Wassermanagement-Sparte bereits im dritten Quartal gelungen sei, schrieb Marc-Rene Tonn am Dienstag. Der Erlös sei ziemlich attraktiv. Anleger sollten es begrüßen, dass das Management bei der Mittelverwendung den Fokus auf die Entschuldung und die Rückflüsse an die Aktionäre lege./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NORMA Group Buy

Unternehmen:
NORMA Group SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,84 €		 Abst. Kursziel*:
34,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,86%
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NORMA Group SE

09:51 NORMA Group Buy Warburg Research
22.09.25 NORMA Group Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
19.09.25 NORMA Group Add Baader Bank
19.09.25 NORMA Group Buy Warburg Research
13.08.25 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

